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ПАРИЖ, 6 ноя /ПРАЙМ/. Российский бизнесмен, президент футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев задержан во вторник утром по запросу Монако, сообщает газета Monde.

Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях.

По информации издания, Рыболовлев был задержан во вторник за несколько часов до матча лиги Чемпионов между командами "Монако" и "Брюгге" на стадионе Луи II в Монако.

Отмечается, что в настоящий момент Рыболовлев по-прежнему находится под стражей. Кроме того, сообщается о проведении обысков в жилище российского бизнесмена в Монако.