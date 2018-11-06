МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев после сообщений о задержании в Монако российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева призвал бизнесменов зарабатывать и тратить деньги в России.

Как сообщила газета Monde, российского бизнесмена, президента футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева задержали во вторник утром по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Защита Рыболовлева попросила соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.

"Вот и Рыболовлева задержали. Грустно становится быть российским миллиардером. (Олег) Дерипаска перерегистрирует бизнес в России, подсчитывает убытки. (Роман) Абрамович бьется в закрытые визами европейские и британские двери. Детей многих олигархов травят в английских и американских школах. Лучше было бы изначально тратить там, где зарабатываешь. Дома. В России", — написал Дегтярев своем канале в Telegram.

По его словам, бизнесмены могли бы развивать российский туризм, спорт, промышленность и сельское хозяйство, а также покупать российские футбольные и хоккейные клубы.

"Чтобы европейские олигархи приезжали к тебе в гости, на твой стадион в Россию. Это же приятно: принимать гостей, а не чувствовать себя гостем в западной тусовке. И усадьбы строить в российской глубинке, ходить на речных яхтах по Волге и по Дону, учить детей в российских вузах", — отметил депутат.