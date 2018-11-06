МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Информация с более 19 тысяч банковских карт из 22 банков Пакистана была похищена в ходе массивной кибератаки, сообщает телеканал Geo TV.

Глава подразделения по борьбе с преступностью федерального агентства расследований Пакистана заявил, что в результате кибератаки оказались затронуты "почти все пакистанские банки".

По данным телеканала, об атаках стало известно в конце октября. 27 октября сотрудники банка Bank Islami обратили внимание на операции с необычно большими суммами с одной из международных платежных систем банка. Как сообщила компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IВ, в результате этих операций группа хакеров обналичила 2,6 миллиона долларов.

По данным Group-IВ, 26 октября хакеры выставили на продажу в Darknet ("скрытый интернет") восемь тысяч банковских карт, принадлежащих 9 банкам Пакистана. 31 октября в Darknet появилась вторая часть архива из 11 тысяч банковских карт, принадлежащих 21 банку.

В целом информация с более 19,8 тысячи карт 22 банков была выставлена на продажу в Darknet, сообщила группа по реагированию на чрезвычайные ситуации в компьютерной сфере.

Из-за атак несколько пакистанских банков временно приостановили выдачу наличных из банкоматов, отмечает телеканал.