ПЕКИН, 7 ноя /ПРАЙМ/. Российский премьер Дмитрий Медведев высказал уверенность, что товарооборот России и Китая по итогам 2018 года достигнет 100 миллиардов долларов, а в перспективе может удвоиться.

Китайский премьер Ли Кэцян, открывая в среду 23-ю встречу глав правительств России и Китая в Пекине, обратил внимание на высокий уровень сотрудничества двух стран и большой потенциал для его наращивания. Медведев сказал, что сопредседатели межправительственных комиссий в ходе встречи подробнее доложат о том, что было сделано за год.

"Результаты хорошие, действительно, наш товарооборот растет и, по всей вероятности, мы впервые за всю историю российско-китайских отношений преодолеем отметку в 100 миллиардов долларов торгового оборота", — сказал Медведев.

Он добавил, что, как справедливо сказал в начале встречи его визави, эта цифра — не финал.

"Это явно не тот результат, на который мы сегодня должны ориентироваться как на заключительный, обобщающий. Мы способны нарастить товарооборот очень существенно, и такая цель поставлена, мы можем говорить о цифрах, которые, как минимум, приведут к удвоению торгового оборота", — заявил глава российского правительства.