МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Российского бизнесмена, президента футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева задержали во вторник в Монако. Прокуратура княжества вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях.

Ниже приводятся случаи задержания российских бизнесменов за рубежом в 2007-2018 годах.

6 ноября 2018 года российский бизнесмен, президент футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев был задержан в Монако на стадионе Луи II за несколько часов до матча Лиги чемпионов между командами "Монако" и "Брюгге". Прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. В его жилище в Монако был произведен обыск. Российское посольство в Париже направило властям Монако запрос по поводу задержания бизнесмена.

21 ноября 2017 года в аэропорту Ниццы (Франция) был задержан член Совета Федерации РФ, российский бизнесмен Сулейман Керимов. Ему были предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые бизнесмен якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода ограничена, в частности ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря 2017 года залог был повышен до 40 миллионов евро. 28 июня 2018 года стало известно, что все обвинения, предъявленные во Франции Керимову, были сняты. 2 июля 2018 года он получил назад паспорт РФ и вернулся в Россию.

26 сентября 2017 года Гражданская гвардия Испании провела операцию в различных муниципалитетах региона Коста-дель-Соль, в рамках которой по подозрению в отмывании денег и принадлежности к организованной преступной группировке были задержаны несколько граждан России, в том числе владелец футбольного клуба "Марбелья", российский бизнесмен Александр Гринберг, проживающий в Испании с 2008 года. Как сообщила Гражданская гвардия Испании, задержания привели к "обезвреживанию структур российских преступных группировок Солнцевская и Измайловская, осевших в Испании". По версии следствия, в Испании эти группировки создали сложную бизнес-структуру по отмыванию денег, полученных незаконным путем, в первую очередь через футбольный клуб "Марбелья" и гольф-клуб Dama de noche. Все эти компании принадлежат Гринбергу. Следствие полагает, что через них подозреваемые отмыли 30 миллионов евро, полученные незаконным путем в России. 9 февраля 2018 года Гринберг был освобожден из-под стражи. Его отпустили под залог в 750 тысяч евро.

10 марта 2016 года в США был арестован российский бизнесмен Шалва Чигиринский, после выплаты залога в 50 тысяч долларов его отпустили. Бизнесмену было предъявлено обвинение по двум статьям – "риск причинения телесных повреждений" и "незаконный контакт с несовершеннолетним лицом, не достигшим 16 лет". По словам его адвоката, обвинения были выдвинуты в тот момент, когда Чигиринский вел судебную тяжбу с бывшей женой Татьяной Панченковой за опеку над их четырьмя детьми. Панченкова обвиняла Чигиринского в домашнем насилии. 3 февраля 2017 года суд штата Коннектикут закрыл дело по обвинению Чигиринского в "незаконном сексуальном контакте с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" и "риске причинения телесных повреждений ребенку". Прокуратура отозвала свое обвинение, фигурантами которого являлись старшие дочери Шалвы Чигиринского.

В 2015 году в Гватемале были задержаны бывший владелец Неманского целлюлозно-бумажного комбината (НЦБК) Игорь Битков, его жена и дочь за использование поддельных документов. В России экс-владелец Северо-Западной лесопромышленной компании Игорь Битков был заочно обвинен в преднамеренном банкротстве Неманского целлюлозно-бумажного комбината. В январе 2018 года Игорь Битков был приговорен к 19 годам тюрьмы, его жена и дочь получили по 14-летнему сроку. В апреле Конституционный суд Гватемалы отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В конце мая Битков был переведен под домашний арест по состоянию здоровья, в июне из тюрьмы под домашний арест были отпущены его жена и дочь.

В конце октября 2014 года стало известно, что в пригороде Вашингтона (США) был задержан российский бизнесмен Вадим Микерин. Микерин возглавлял корпорацию TENAM – американскую "дочку" компании "Техснабэкспорт" (торговая марка TENEX), аффилированной с Росатомом. Ему было предъявлено обвинение в том, что бизнесмен получил 1,7 миллиона долларов в виде откатов за предоставление контрактов на вывоз и переработку российского оружейного урана на 33 миллиона долларов. Программы переработки урана велись в рамках российско-американского межправительственного соглашения. В августе 2015 года Микерин признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств, полученных незаконным путем. 15 декабря 2015 года окружным судом штата Мэриленд Вадим Микерин был приговорен к четырем годам тюрьмы. Суд также обязал Микерина возместить ущерб на сумму более 2,12 миллиона долларов.

В декабре 2012 года в Камбодже по обвинению в нанесении телесных повреждений и незаконном лишении свободы были задержаны российский бизнесмен Сергей Полонский, а также двое сотрудников его компании — Константин Баглай и Александр Карачинский. По версии обвинения, россияне заперли в трюме экипаж судна, на котором возвращались с островов в курортный город Сиануквиль, а потом заставили членов экипажа добираться до берега вплавь. Дело в отношении Баглая и Карачинского было прекращено в 2012 году. Полонский провел в камбоджийской тюрьме три месяца и в апреле 2013 года был отпущен под залог и подписку о невыезде.

В январе 2014 года защита бизнесмена заявила, что возбужденное против него дело в Камбодже закрыто за примирением сторон.

В России Сергею Полонскому было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве по делу о хищении 5,7 миллиарда рублей у дольщиков жилого комплекса "Кутузовская миля". Уголовное дело было возбуждено по статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", санкции которой предусматривают до десяти лет заключения. В августе 2013 года Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и принял решение о заочном аресте Полонского, он был объявлен в международный розыск. В мае 2015 года власти Камбоджи выдали его РФ. В июле 2017 года суд приговорил Полонского к пяти годам колонии, но тут же освободил от наказания из-за истечения сроков давности. Бизнесмен смог избежать срока в колонии, так как его действия переквалифицировали на более мягкую статью – о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

9 января 2007 года на престижном горнолыжном курорте Куршевель (Франция) уголовной полицией был задержан российский бизнесмен Михаил Прохоров. Вместе с ним были задержаны 25 человек, большинство из которых являлись россиянами. Все они были этапированы в Лион, где содержались под стражей в рамках расследования по делу о международной сети проституции. 12 января 2007 года полиция освободила подозреваемых, сохранив за Прохоровым статус свидетеля-ассистента, который по нормам французского законодательства является промежуточным между свидетелем и подозреваемым. 22 сентября 2009 года судебный следователь принял решение закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления.