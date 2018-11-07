МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев, задержанный в Монако, провел ночь в офисе уголовной полиции, одновременно с ним была задержана почти вся бывшая верхушка судебного аппарата княжества, пишет в среду газета Monaco-Matin.

Миллиардер Рыболовлев "провел ночь в офисе уголовной полиции Монако". Одновременно была задержана "почти вся бывшая верхушка судебного аппарата" княжества, пишет газета. Эти люди, по данным издания, находятся под стражей в Монако и Ницце. По данным газеты, все задержанные были "еще раз допрошены" сегодня утром.

В ближайшие часы следственный судья Эдуар Левро должен будет либо попросить судью по вопросам задержания о продлении содержания подозреваемых под стражей еще на сутки, либо отпустить их на свободу. Судья по вопросам задержания также может принять решение о выходе подозреваемых под залог, пишет Monaco-Matin.

Как сообщила газета Monde, российского бизнесмена, президента футбольного клуба "Монако" Рыболовлева задержали во вторник утром по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Защита Рыболовлева попросила соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.

В свою очередь, источник в судебной системе сообщил РИА Новости, что Рыболовлев может быть освобожден в среду или, в крайнем случае, четверг. По его словам, исходя из практики, "шансов остаться в тюрьме у Рыболовлева мало, практически нет".