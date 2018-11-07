МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.

Как сообщила газета Monde, российского бизнесмена, президента футбольного клуба "Монако" Рыболовлева задержали во вторник утром по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Защита Рыболовлева попросила соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.

Источник РИА Новости в судебных органах сообщал, что помощница российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева Тетьяна Бершеда была задержана и освобождена под залог вместе с бизнесменом в Монако.

"Дмитрий Рыболовлев освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако", — сказал собеседник агентства.