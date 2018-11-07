МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев находится под судебным контролем в Монако, он свободен в своих перемещениях, однако не может встречаться с лицами, участвующими в разбирательстве, и должен являться по повестке следственного судьи, говорится в заявлении адвокатов Рыболовлева, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Как сообщила газета Monde, российского бизнесмена, президента футбольного клуба "Монако" Рыболовлева задержали во вторник утром по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях.

Защита бизнесмена подтвердила, что Рыболовлеву было предъявлено обвинение.

"Мы подтверждаем также, что Дмитрий Рыболовлев находится под судебным контролем, но уточняем, что он полностью свободен в своих перемещениях, с единственным условием — не встречаться с лицами, участвующими в разбирательстве и являться по повестке следственного судьи, что он и будет делать, как делал всегда", — говорится в заявлении адвокатов.