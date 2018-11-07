МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Речь об обвинениях, служащих основанием для судебного процесса в отношении российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева, в настоящий момент не идет, говорится в заявлении адвокатов Рыболовлева, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Как сообщила газета Monde, российского бизнесмена, президента футбольного клуба "Монако" Рыболовлева задержали во вторник утром по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях.

"Мы напоминаем, что вынесение обвинения в монакском праве равнозначно предъявлению обвинения во французском праве. Этот статус присваивается человеку, когда судья считает, что против него имеется достаточное количество материала. Речь ни в коем случае не идет об обвинениях, служащих основанием для судебного процесса, не говоря уже о доказательствах, которые могут привести к осуждению", — говорится в заявлении адвокатов.