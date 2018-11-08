МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно изменяются на фоне сообщений об обсуждении ОПЕК+ возможности сокращения добычи нефти в 2019 году, при этом рост сдерживают еженедельные данные минэнерго США о росте запасов нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,01%, до 72,07 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,1%, до 61,73 доллара за баррель.

Участники торгов продолжают отыгрывать сообщения в СМИ о перспективах добычи нефти на 2019 год, появившиеся днем ранее. Так, агентство Блумберг со ссылкой на делегатов ОПЕК сообщило, что ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета 11 ноября в Абу-Даби обсудит варианты действий стран альянса на 2019 год, одним из которых является возможность сокращения добычи.

"ОПЕК и Россия могут использовать сокращение добычи нефти для поддержки цен на нефть на уровне 70 долларов за баррель", — сказал агентству Рейтер глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен (Ole Hansen).

В то же время рост цен на нефть ограничивают данные минэнерго США о росте коммерческих запасов нефти в стране за предыдущую неделю на 5,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов лишь на 2,43 миллиона баррелей.