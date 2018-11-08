ВАШИНГТОН, 8 ноя /ПРАЙМ/. Американские эксперты не исключают принятия новым составом конгресса США, в котором контроль над палатой представителей отошел демократам, законопроекта об антироссийских санкциях, однако в целом новый расклад затруднит принятие законов в США, считает эксперт вашингтонского Брукингского института Молли Рэйнолдс.

Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс, по их итогам большинство в палате представителей перешло демократам, республиканцы удержали большинство в сенате. Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил в четверг, что США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с событиями в Крыму и ситуацией в Донбассе.

"Могут быть инициативы, которые утвердит палата, и сенат будет заинтересован в том, чтобы работать над ними. Возможно, (будут) подобные антироссийским санкциям инициативы и другие вопросы, где есть некоторое согласие между двумя партиями и где лидер (сенатского большинства) Макконнелл больше не сможет использовать в качестве оправдания слова о том, что "мы (сенат) не будем рассматривать этот законопроект, потому что он никогда не пройдет в палате представителей", — сказала эксперт на заседании в Брукингском институте.

Она отметила, что новый расклад в конгрессе меняет сохранявшуюся на протяжении последних двух лет ситуацию, когда республиканское большинство в палате представителей было настроено более консервативно, чем республиканцы сената, и это служило оправданием для непринятия или отказа рассматривать ряд инициатив сенатом.

Вместе с тем эксперт отметила, что пока законопроект об антироссийских санкциях не был обозначен демократами палаты представителей в повестке первоочередных вопросов.

По ее признанию, "одно в целом будет очевидным для нового конгресса, — в ситуации, когда демократы контролируют палату представителей, будет много инициатив, которые одобрит палата, но у них не будет будущего в сенате".

Ранее группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.

Анализируя новый состав конгресса, Рэйнолдс отметила, что демократам в палате представителей понадобится время, чтобы набрать опыт по работе в качестве большинства, в то время как республиканцы в сенате будут стараться использовать свое большинство для утверждения выдвигаемым президентом кандидатур на должности в администрации и суды.

Комментируя прошедшие выборы, эксперты также отметили, что вопросы внешней политики не играли важной роли для избирателей на прошедших выборах, хотя ситуация изменится на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

"Хотя внешняя политика не играла какой-либо роли на промежуточных выборах (в конгресс), я обещаю, что в 2020 году будет совсем иначе", — заявил сотрудник Брукингского института Билл Гластон.

"Президент Трамп значительно изменил позицию США на мировой арене, и конституция дает президенту большое влияние в этом, но я могу обещать вам, что кандидат от демократической партии выступит против президента (Трампа) в отношении некоторых из предпринятых им изменений", — отметил Гластон.

Эксперты считают в связи с этим, что значение для избирателей на предстоящих выборах будут играть вопросы международной торговли и иммиграции. На прошедших выборах главными для избирателей, согласно проведенным опросам, стали реформа здравоохранения (41% опрошенных), иммиграция (23%), экономика (22%) и контроль оружия (10%).