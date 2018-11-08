ВАШИНГТОН, 8 ноя /ПРАЙМ/. США ввели санкции против трех крымских санаториев и компании "Южный проект", принадлежащей банку "Россия" Юрия Ковальчука, следует из документов на сайте минфина США.

Как ранее сообщил журналистами спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер, санкции вводятся против инвестпроектов, объектов приватизации и физических лиц, которые поддерживают интеграцию Крыма в состав России.

В число девяти организаций, которые попали по санкции — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму.

В санкционный список также попал "Южный проект", принадлежащий банку "Россия" Юрия Ковальчука, который в конце 2017 года приобрел на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".