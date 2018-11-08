ВАШИНГТОН, 8 ноя /ПРАЙМ/. США внесли в санкционные списки по Украине двух украинцев и одного россиянина, говорится в распространенном в четверг сообщении минфина Соединенных Штатов.

В частности, согласно данным на сайте минфина, в список попали замглавы министерства госбезопасности ЛНР Александр Басов, бывший сотрудник СБУ Андрей Сушко и бывший командующий ракетными войсками и артиллерией (РВиА) минобороны РФ Владимир Зарицкий.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.