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ВАШИНГТОН, 8 ноя /ПРАЙМ/. США внесли в санкционные списки по Украине двух украинцев и одного россиянина, говорится в распространенном в четверг сообщении минфина Соединенных Штатов.

В частности, согласно данным на сайте минфина, в список попали замглавы министерства госбезопасности ЛНР Александр Басов, бывший сотрудник СБУ Андрей Сушко и бывший командующий ракетными войсками и артиллерией (РВиА) минобороны РФ Владимир Зарицкий.

Сушко и Басов внесены в список за "серьезные нарушения прав человека и содействие… контролю Российской Федерацией территорий Украины, включая Крым и определенные территории Донецкого и Луганского регионов на востоке Украины", говорится в пресс-релизе.

В частности, Сушко, который, по данным американского ведомства является сотрудником ФСБ РФ, в 2017 году якобы похитил активиста из числа крымских татар, который был не согласен с переходом Крыма к России, а также якобы не раз принимал участие в его пытках.

Басова минфин США обвиняет в том, что он якобы использовал свое положение, чтобы преследовать членов секты "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ).

Зарицкий попал под санкции за свою деятельность в Крыму, утверждает минфин. По данным американского минфина, он является учредителем и владельцем ООО "УКИП" (Управляющая компания инфраструктурных проектов), находящейся в Симферополе. Компания занимается строительством жилых и нежилых объектов.

"Власти Крыма в 2018 году без согласия украинских властей приватизировали и продали три гостиницы ООО "УКИП" примерно за 24 миллиона долларов", — говорится в заявлении.

В частности, как утверждает минфин США, речь идет о гостиницах "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".