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МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Новый, 63 раунд санкций США, введенный в связи с Крымом и ситуацией в Донбассе, не изменит курс России, эти шаги Вашингтона бессодержательны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, конечно, изучим содержание принятых сегодня решений, проанализируем, о каких физических и юридических лицах конкретно идет речь. Мы понимаем так, что часть из фигурантов этого нового американского списка относится к Донецкому региону, республикам, которые ведут борьбу за обеспечение своих прав", — сказал Рябков.

Ранее в четверг США ввели санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе. В число девяти организаций, которые попали под санкции — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму, а также компания "Южный проект", принадлежащая банку "Россия" Юрия Ковальчука, который в конце 2017 года приобрел на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".

"Мы уже видим, что США, несмотря на неоднократно заявлявшиеся, в том числе в последнее время на разных уровнях, намерения двигаться к нормализации отношений, не отказываются от приемов нажима и диктата, которые для нас категорически неприемлемы", — добавил высокопоставленный российский дипломат.

Рябков напомнил, что с 2014 года российская сторона неоднократно отмечала: "Окончательный и свободный выбор жителей Крыма и города Севастополя, означавший, что эти два субъекта РФ получили возможность свободно и динамично развиваться в составе России, этот выбор необратим".

"Что бы ни говорили наши недруги, что бы ни предпринимали противники нашего курса в Вашингтоне или других столицах", — заявил Рябков.

Он подчеркнул, что очередная порция американских санкций — 63-я с 2011 года — "ничего в нашем подходе и нашей твердой решимости следовать собственным курсом не изменит".

Он не исключил, что, "возможно, кому-то в Вашингтоне подобного рода решения важны, а для кого-то они являются частью самопиара или тешат чье-то самолюбие".

"Но нас они совершенно не касаются", — резюмировал Рябков.