НОВО-ОГАРЕВО, 12 ноя — ПРАЙМ. Ситуация на рынке нефтепродуктов в РФ стабилизирована, цены заморожены, доложил вице-премьер РФ Дмитрий Козак президенту РФ Владимиру Путину.

"Если коротко – ситуация стабилизирована, цены заморожены, и они будут такими сохраняться с учетом инфляции, изменений налогового законодательства, до конца марта", — сказал Козак на совещании президента с членами правительства.

Минэнерго, ФАС РФ, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече с Козаком 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться в рамках годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.

По словам Козака, все нефтяные компании РФ в период 7-10 ноября подписали соглашение для стабилизации цен на нефтепродукты в стране.

"7-10 ноября со всеми нефтяными компаниями были подписаны соглашения. Где каждой нефтяной компании доводился объем и параметры поставок на внутренний рынок, на биржу и на мелкооптовый рынок объемов нефтепродуктов в объеме, соответствующим поставкам соответствующего месяца 2017 года плюс 3%, а также определены ценовые параметры в региональном разрезе по каждому субъекту РФ, какая должна быть цена оптовых поставок нефтепродуктов в каждый субъект", — сказал вице-премьер.

Он также сообщил, что правительство РФ будет контролировать цены на топливо и в случае нарушений применит системные меры ко всем компаниям в виде заградительных пошлин.

"Мы будем контролировать эту ситуацию. Мы договорились с компаниями, что действует принцип "один за всех и все за одного", иначе будет недобросовестная конкуренция. Если кто-то один не будет выполнять соглашение, то мы вынуждены будем применять системные меры, которые предусмотрены законом в виде введения заградительных экспортных пошлин", — сказал Козак.

По его словам, нефтяные компании и нефтепереработчики знают о возможном наказании за неисполнение договоренностей и находят его весьма чувствительным.

Козак заявил также что ФАС и Минэнерго до конца года проверят долю независимых АЗС на региональных рынках, и в случае монопольного положения с ними тоже будет подписано соглашение по ценам.

"Поставлена задача перед антимонопольной службой и Минэнерго проанализировать в региональном разрезе все сети независимых компаний. Независимые заправки занимают 62% рынка нефтепродуктов, их нужно проанализировать на предмет монополизации этих рынков, потому что очень часто, несмотря на их большое количество, владельцами являются одни и те же лица и действуют в нарушение антимонопольного законодательства", — сказал Козак.

"Такой анализ проведем до конца декабря и в случае, если будут выявлены компании, которые занимают на розничном рынке монопольное положение, с ними тоже будет подписано соответствующее соглашение", — заключил он.