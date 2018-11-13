НАЛЬЧИК, 13 ноя /ПРАЙМ/. Власти Ингушетии завершили формирование проекта бюджета республики на 2019 год, планируется, что он будет исполнен с дефицитом в размере почти 334 миллионов рублей, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Во вторник Евкуров в Москве встретился с первым заместителем правительства РФ – министром финансов Антоном Силуановым.

"Общий объем доходов бюджета Ингушетии в 2019 году составит 22,124 миллиарда рублей, расходы бюджета сложатся в объеме 22,458 миллиарда рублей, при этом дефицит бюджета составит 333,8 миллиона рублей или 8,2% от объема собственных доходов", — приводит слова Евкурова на встрече его пресс-служба.

Глава Ингушетии также сообщил, что налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета запланированы в сумме 4,052 миллиарда рублей, а объем дотации, представляемой из федерального бюджета в 2019 году, составит более 10,164 миллиарда рублей. "Следует отметить рост объема дотации на 2019 год по сравнению с объемом, предусмотренным на 2018 год, на 967,7 миллиона рублей, что является результатом работы по формированию реестра расходных обязательств субъекта. Объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, представляемых республике в 2019 году, составит 7,907 миллиарда рублей", — уточнил Евкуров.

Он отметил, что республика не намерена увеличивать расходы на текущее содержание ведомств и подведомственных учреждений. По словам главы региона, увеличению подлежат только расходы, связанные с ростом фонда оплаты труда, увеличением МРОТ и на содержание вновь введенной сети бюджетных учреждений.

"Кроме того, с учетом требований федеральных ведомств нами будет продолжен мониторинг исполнения майских указов президента России и соблюдение уровня достигнутого процентного соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы", — добавил руководитель Ингушетии.