ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя /ПРАЙМ/. Производители Приморья с начала 2018 года почти в 1,5 раза увеличили объемы экспорта красной икры – до 4,2 тысячи тонн, сообщает управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"По данным на 13 ноября, из Приморского края на экспорт направлено 4244,9 тонны красной икры (в 2017 году – 2951 тонна). Сюда входит икра мороженая несоленая в ястыках, а также соленая икра рыб лососевых пород… По видовому составу наиболее крупные экспортные партии – это партии икры горбуши мороженой в ястыках", — говорится в сообщении.

Среди основных стран-импортеров — Республика Корея, куда отправлено 3192,5 тонны, Япония (1007 тонн) и КНР (44,7 тонны). Рост экспорта в 2018 году наблюдается на южнокорейском направлении — в 2017 году в эту страну экспортировали 1847 тонн лососевой икры.

Ветеринарные специалисты отмечают, что не выявили нарушений требований Технического регламента "О безопасности рыбы и рыбной продукции" во всех этих партиях.