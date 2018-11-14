БЕЙРУТ, 14 ноя /ПРАЙМ/, Михаил Алаеддин. Генеральный директор министерства промышленности Ливана Дани Джадун и его коллега от "Франсабанка" Надим Аль-Кассар подписали меморандум о взаимопонимании в рамках "Китайского экономического банковского форума". Стороны договорились о совместной работе в поиске возможностей партнерства Ливана и Китая в вопросе создания новых промышленных зон в Ливане, сообщается в полученной РИА Новости копии пресс-заявления минпрома.

"Стороны договорились о совместных действиях в рамках этого меморандума с целью определения возможностей партнерства между Ливаном и КНР, в частности в том, что касается создания новых промышленных зон в Ливане и модернизации существующих проектов", — сообщает пресс-служба.

В заявлении отмечено, что договоренность сторон также включает в себя поиск возможностей финансирования устойчивой энергетики в Ливане и обеспечение локальной и международной помощи.

Подписанный меморандум о взаимопонимании включает в себя взаимодействие между сторонами с целью поддержки национальной промышленности, ее защиту и развитие, а также расширение внутреннего рынка увеличением производства, что в свою очередь должно повысить конкурентоспособность ливанского производства как на местном рынке, так и на международном.