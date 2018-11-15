ЖЕНЕВА, 15 ноя /ПРАЙМ/, Елизавета Исакова. Драгоценности, принадлежавшие королеве Франции Марии Антуанетте, проданы в среду на аукционе Sotheby's за рекордные 42,7 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости.

На торги были выставлены десять украшений, которые принадлежали королеве. Звездами торгов стали жемчужное ожерелье с застежкой с бриллиантами, бриллиантовая подвеска с крупной жемчужиной и кольцо с монограммой Марии Антуанетты и локоном ее волос внутри. Ожерелье и подвеска изначально представляли собой парюру, однако на продажу были выставлены отдельно.

Жемчужное ожерелье с застежкой с бриллиантами купили за 2 миллиона 278,5 тысяч долларов при изначальной оценке в 300 тысяч долларов. Кольцо было продано за 444 тысячи долларов. Изначально за него планировалось выручить всего 10 тысяч долларов.

Самые интенсивные торги шли за подвеску с бриллиантами и крупной жемчужиной, которая в итоге ушла с молотка за рекордные 36 миллионов 165 тысяч долларов при предварительной оценке в 2 миллиона долларов. Ставки поднимались вначале по 200 тысяч. На сумме в 10 миллионов в торгах осталось двое участников, которые по телефону стали поднимать ставки по 500 тысяч, а затем по 1 миллиону. В итоге украшение забрал анонимный покупатель, который в последний момент увеличил ставку на 2 миллиона.

Драгоценности Марии Антуанетты более 200 лет находились в честных коллекциях и впервые были выставлены на аукционе в Женеве семьей Бурбонов-Пармских вместе с другими украшениями и орденами. По итогам торгов были распроданы все ювелирные изделия. Их общая стоимость составила 53,1 миллиона долларов США.

Ставки принимались из 43 стран мира, причем почти 55% из них — по интернету. В Sotheby's отметили, что 25% участников ранее не участвовали в аукционе, а их присутствие связано с тем, что на торги были выставлены украшения Марии Антуанетты.