МИНСК, 15 ноя /ПРАЙМ/. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что, еще будучи заместителем премьер-министра, договорился с вице-премьером России Дмитрием Козаком к 15 декабря решить вопрос компенсаций для Минска в связи с реализацией в нефтяной отрасли РФ налогового маневра.

Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего вице-премьера Семашко на должность посла республики в Москве. До этого на протяжении нескольких месяцев должность главы белорусской дипмиссии в РФ была вакантной.

"Глобальное понимание у переговорщиков с двух сторон – и с белорусской, и с российской — есть. Понятно, что надо как-то двигаться. Но переговоры идут непросто… Более того, скажу: последний протокол, который, еще будучи вице-премьером, я подписал со своим коллегой … (Дмитрием) Козаком, вице-премьером, мы даже обозначили срок – к 15 декабря этого года мы должны найти алгоритм, некую формулу, как мы будем двигаться, как мы будем этот налоговый маневр нейтрализовать", — заявил Семашко в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в четверг.

По слова Семашко, компенсации в связи с налоговым маневром в нефтяной отрасли — это только один из вопросов, который предстоит решать и правительствам двух стран, и ему самому в должности посла. Среди других важных вопросов глава дипмиссии, в частности, обозначил поставки белорусского продовольствия и техники на российский рынок. "Поэтому это тоже надо снимать, чтобы … было принципиально раз и навсегда решено", — добавил Семашко.

В России на 2019-2024 годы намечена реализация так называемого налогового маневра, предусматривающего постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. По оценке минфина Белоруссии, потери ее бюджета из-за этого в 2019 году составят 300 миллионов долларов. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть из РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

В октябре премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что Минск и Москва должны до конца года определить механизм компенсации Белоруссии потерь от реализации в РФ налогового маневра и представить его на рассмотрение президентам двух стран. По словам Румаса, российская сторона предлагает, чтобы это был "межбюджетный трансферт", белорусская же считает более правильной "фиксацию этой компенсации в цене получаемой нефти".

В пятницу зампредседателя белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил, что налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ может привести к ежегодному удорожанию нефти для Белоруссии, при сохранении текущих мировых цен, более чем на 20 долларов на тонну.