МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что США приостановили введение нового транша пошлин на импорт товаров из Китая, сообщает газета Financial Times со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Один знакомый с ситуацией человек сообщил, что Роберт Лайтхайзер, торговый представитель США, заявил некоторым руководителям отраслевых компаний, что следующий транш пошлин (на импорт товаров из Китая) уже приостановлен", — пишет издание.

Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре пришли к согласию о необходимости скорейшего устранения имеющихся трений в торговой сфере и выразили готовность обсудить эти вопросы на полях саммита G20 в Аргентине. Трамп заявил, что США придают большое значение торговым отношениям с КНР и готовы продолжать расширять экспорт в Китай, Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что страны должны найти приемлемое для обеих сторон решение торговых противоречий.

Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в ближайшее время собирается посетить США для переговоров с американскими партнерами, чтобы смягчить торговые трения на фоне предстоящей встречи лидеров двух стран на полях саммита G20.

Информация о предстоящем визите появилась вслед за состоявшимся телефонным разговором Лю Хэ с министром финансов США Стивеном Мнучином. По данным газеты Wall Street Journal, разговор Мнучина и Лю Хэ в пятницу не привел к прогрессу в этом вопросе, однако возобновление переговоров указывает на то, что обе стороны пытаются достичь договоренности.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.