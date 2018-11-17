ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя /ПРАЙМ/. Глава банка ВТБ Андрей Костин сожалеет о решении организаторов всемирного экономического форума в Давосе отказать ему в участии, заявил он журналистам в кулуарах саммита АТЭС.

"Что касается Давоса, то это, конечно, вызывает сожаление, поскольку форум, который называет себя международным, конечно, и заинтересован в привлечении разных представителей, высказывающих разную точку зрения, мне кажется, не должен принимать ту или иную сторону, и ограничивать участие кого-либо было бы странно. Но это, конечно, уже дело организаторов Давоса: они сами выбирают решение",- сказал он.

По данным издания Financial Times, предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии форума, которая пройдет с 22 по 25 января. Пресс-служба ВТБ сообщила РИА Новости 7 ноября, что Костин проинформирован об отказе организаторов экономического форума в Давосе в его участии в этом мероприятии, и свою позицию по этому вопросу он изложит в виде открытого письма к участникам форума.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, если его организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов. Он подчеркнул, что обсудил этот вопрос с президентом Швейцарии. Тем не менее президент РФ Владимир Путин позднее заявил, что российские бизнесмены сами в праве решать вопрос своего участия в форуме.