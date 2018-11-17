ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя /ПРАЙМ/. США вскоре приступят к изменению торговой сделки с Японией, заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая на деловом саммите АТЭС.

"США вскоре начнут переговоры по изменению торговой сделки с четвертой по величине мировой экономикой — Японией. Я также рад сообщить, что США уже в переговорах с другим членом АТЭС. Мы только приступили к ним", — сказал Пенс.

По итогам переговоров президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в сентябре было решено, что обсуждение двустороннего торгового соглашения начнется, как только будут завершены необходимые для этого процедуры в каждой из их стран.

Трамп отметил важность зеркальной торговли и уменьшения торгового дефицита, а Абэ подчеркнул важность свободной, честной и основанной на правилах торговли.

Кроме того, стороны обязались усилить сотрудничество в сфере защиты своих компаний от действий третьих стран, не соответствующих правилам рыночной торговли, а также приложить усилия для скорейшего решения вопросов, связанных с торговыми пошлинами.