ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя /ПРАЙМ/. Общий объем зарубежных инвестиций США в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) достиг 1,4 триллиона долларов, что больше вложений Китая, Японии и Южной Кореи вместе взятых, заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая на деловом саммите АТЭС.

"За прошедшие два года американский бизнес анонсировал 1,5 тысячи новых проектов и 61 миллиард инвестиций в регионе. Общий объём инвестиций США в азиатско-тихоокеанском регионе сейчас достиг более 1,4 триллиона долларов – более чем Китай, Япония и Южная Корея вместе взятые. И американские инвестиции в Азиатско-тихоокеанский регион будут только расти", — сказал он.

По его словам, растут инвестиции США в этом регионе и в области поддержания коллективной безопасности. "В этом году мы предоставили больше финансирования в области обороны в Азиатско-тихоокеанском регионе, чем за предыдущие три года вместе взятые. Как и обещал президент (США Дональд) Трамп, мы будем вместе отвечать на угрозы безопасности, стоя плечом к плечу с нашими партнерами и союзниками в регионе, защищая их суверенитет и от терроризма", — почеркнул Пенс. И привел в пример, такого военного сотрудничества то, что США станут партнерами Папуа — Новой Гвинеи и Австралии в совместной инициативе, касающейся военно-морской базы Ломбрум на острове Манус.

"Мы стремимся не к контролю, а к сотрудничеству" в регионе, подчеркнул Пенс.