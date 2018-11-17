ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя /ПРАЙМ/. Председатель КНР Си Цзиньпин заочно поспорил о протекционизме с вице-президентом США Майком Пенсом на Деловом совете АТЭС.

Саммит АТЭС, посвященный содействию развитию цифровой экономики и торгово-социальной либерализации, проходит на фоне торговой войны между крупнейшими экономиками мира — Китаем и США. Она началась после того, как в июле в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. В конце сентября США ввели новые пошлины, на которые Китай ответил введением своих на американский импорт. При этом если периодически со стороны Пекина звучат заявления о готовности к диалогу, американская риторика продолжает оставаться воинственной.

В этой связи понятно то внимание, которое привлечено к выступлениям Си Цзиньпина и Майка Пенса в Папуа-Новой Гвинее. Президент США Дональд Трамп саммит проигнорировал.

ПОСЛЕДСТВИЯ ТЯЖЕЛЫЕ, ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ БУДЕТ

Задал тон дискуссии, пока заочной — лидеры на Деловом саммите выступают последовательно, не присутствуя в зале во время речей своих коллег — премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Открывая выступление, он назвал нынешнюю ситуацию в мировой экономике "довольно сложной, подчас непредсказуемой".

"В отдельных государствах нарастают протекционистские настроения, которые материализуются не в какие-то рассуждения теоретического свойства, а уже в конкретные решения, которые могут привести и, скажем прямо, уже привели к торговым войнам", — сказал глава российского правительства.

"Экономические санкции стали инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции, в совокупности все это может создать сложные, тяжелые последствия", — предупредил он.

Тему протекционизма и торговых войн продолжил председатель КНР, призвавший отказаться от политики односторонних действий.

"Все страны имеют равные права на развитие, никто не в праве и не в силах встать на пути людей в развивающихся странах в их стремлении к лучшей жизни. Нам необходимо укрепить систему глобального управления, основанную на правилах, если мы хотим добиться стабильности и развития. Правила эти должны быть сформулированы совместно международным сообществом, они должны соблюдаться всеми и применяться без каких-либо двойных стандартов", — подчеркнул Си Цзиньпин.

"История доказала, что конфронтация, вне зависимости от того, холодная это война, горячая или торговая война, победителей в ней не будет", — сказал китайский лидер, добавив, что "не существует таких проблем, которые страны не смогли бы решить путем диалога и консультаций".

США КУРС НЕ ИЗМЕНЯТ

Майк Пенс начал свою речь относительно мирно, заявив, что США по-прежнему надеются на улучшение отношений с Китаем.

"США ищут лучших отношений с Китаем, которые основываются на честности, взаимности и уважении суверенитета… И в то время, когда президент (США Дональд Трамп) готовится к встрече с (председателем КНР) Си (Цзиньпином) на встрече "большой двадцатке" в Аргентине, мы верим в то, что прогресс может быть достигнут между наши двумя народами, несмотря на то, что США по-прежнему занимают твердую позицию", — сказал он.

Однако затем вице-президент ужесточил риторику.

"Как президент сказал несколько часов назад в Овальном офисе, мы очень уважаем президента Си, но Китай многие годы пользовался США. Эти дни закончены. У Китая огромные торговые барьеры, пошлины, мы все знаем, что эта страна нарушает интеллектуальные права, субсидирует (свои предприятия) на беспрецедентном высоком уровне", — сказал он.

"Все это привело к 370 миллиардному торговому дефициту США в торговле с Китаем в прошлом году. Но, как президент сказал сегодня, все изменится с этого дня. Мы ввели пошлины на товары из Китая на 250 миллиардов долларов, и мы можем удвоить эту цифру, но мы надеемся на лучшее. США не изменят своего курса, до тех пор, пока Китай не изменит своего", — заключил он.

Далее китайско-американская дискуссия может продолжиться уже в "очном" режиме, когда Пенс и Си Цзиньпин встретятся на саммите АТЭС за одним столом.