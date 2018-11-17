ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя /ПРАЙМ/. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) с участием представителей 21 страны стартовал в столице Папуа-Новой Гвинеи, Порт-Морсби. Одна из беднейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона, впервые принимает встречу лидеров этого союза. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.

В списках участников значатся также премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель КНР Си Цзиньпин, вице-президент США Майк Пенс, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Перед началом саммита состоялась церемония фотографирования его участников.

На субботу запланировано пленарное заседание Делового консультативного совета АТЭС, после которого лидеры форума будут вести диалог с членами ДКС по секциям, а также встреча участников саммита с лидерами островных государств Тихого океана. Вечером состоится совместное фотографирование лидеров в национальных рубашках и торжественный прием от имени хозяина встречи премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Питера О`Нила.

Воскресная программа саммита начнётся с встречи с директором МВФ Кристин Лагард, затем пройдёт рабочее заседание лидеров с двумя сессиями, после этого участники форума продолжат общение за рабочим завтраком. Итогом двухдневного саммита станет принятие декларации, а его результаты для журналистов подведёт на пресс-конференции премьер Папуа-Новой Гвинеи.