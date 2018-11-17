МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Московский НПЗ подтвердил возгорание установки каталитического крекинга, очаг локализован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в заводе.

"На Московском НПЗ произошло возгорание одной из секций установки каталитического крекинга. Автоматизированная система промышленной безопасности предприятия сработала штатно, работа установки остановлена". — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные и МЧС оперативно прибыли на место, возгорание ликвидируется, удалось недопустить распространения огня на другие объекты.

Пострадавших нет, также сообщили в заводе.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что два очага горения зафиксированы на Московском НПЗ в Капотне, происходит факельное горение высотой свыше 10 метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Минэнерго сообщило о локализации пожара на НПЗ.