МИНСК, 18 ноя /ПРАЙМ/. Белоруссия ставит перед собой цель обеспечить уровень инфляции в стране в среднесрочной перспективе, начиная с 2021 года, не более 4%, сообщил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка республики Дмитрий Мурин.

"На 2019-2020 годы мы видим задачу ограничить уровень роста цен 5%… в среднесрочной перспективе, начиная с 2021 года, — ограничить инфляцию (уровнем — ред.) порядка 4%", — сказал Мурин в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Инфляция в Белоруссии в январе-октябре составила 4,2%. Причем в октябре 2018 года по сравнению с октябрем 2017 года потребительские цены выросли на 4,9%.

Целью в 2018 году белорусские власти определяли ограничение инфляции показателем 6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года). При этом Нацбанк прогнозировал, что по итогам текущего года уровень инфляции в республике составит около 5,5%.