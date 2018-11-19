ХАНОЙ, 19 ноя /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в понедельник переговоры с руководством Вьетнама, на повестке дня — реализация крупных проектов, ВТС, поставка пшеницы, сотрудничество двух стран в торговле, инвестициях, промышленности и энергетике, а также расширение использования во взаимных расчетах национальных валют.

Планируется, что Медведев проведет переговоры с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком и встретится с генсеком ЦК Компартии страны, президентом Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Глава российского правительства прибыл в Ханой из Папуа — Новой Гвинеи, где он вместе с премьером Вьетнама участвовал в саммите АТЭС. Ключевой темой форума в этом году наряду с цифровым развитием стал протекционизм в мировой торговле на фоне торговой войны ключевых игроков Азиатско-Тихоокеанского региона — США и Китая. Свой отпечаток эта проблема наложит и на переговоры Медведева в Ханое.

Замглавы аппарата правительства Сергей Приходько, отвечая на вопрос РИА Новости, как торговые войны и протекционизм США отражаются на экономическом партнерстве с Вьетнамом, заявил, что Москва и Ханой "уделяют особое внимание совершенствованию и оптимизации взаимодействия в торгово-экономической сфере". В том числе, отметил он, при помощи повышения эффективности использования действующих механизмов сотрудничества, включая ССТ между ЕАЭС и Вьетнамом.

"Соответствующая тематика регулярно обсуждается в рамках двусторонней межправительственной комиссии и ее рабочих органов", — сказал он.

Соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом стало первым соглашением подобного рода для ЕАЭС, подписанным с третьими странами. Как отмечают эксперты, это удобная площадка для апробирования инструментов и механизмов, которые до того Евразийским экономическим союзом не использовались. ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия.

РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЦВАЛЮТ

Путь ослабления санкционного давления США многие страны видят в дедолларизации экономики и переходе расчетов во взаимной торговле на национальные валюты. Россия и Вьетнам изучают возможности расширения их использования.

Отвечая на вопрос, будет ли на переговорах в Ханое обсуждаться этот вопрос, Приходько отметил, что "кредитно-финансовая сфера занимает важное место в практической кооперации России и Вьетнама".

Он напомнил, что в структуре межправкомиссии двух стран действует рабочая группа по межбанковскому сотрудничеству, а с 2006 года функционирует Совместный Вьетнамско-Российский банк с головным офисом в Ханое и сетью отделений по всей стране.

"Вопросы использования во взаимных расчетах национальных валют находятся в фокусе внимания профильных учреждений и организаций", — подчеркнул он.

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ И ПОСТАВКА ЗЕРНА

Среди других тем переговоров Медведева в Ханое — сотрудничество в торговле, инвестициях, промышленности и энергетике, реализация крупных совместных инфраструктурных, высокотехнологичных, образовательных и гуманитарных проектов.

Среди них – строительство во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, возможность организации крупноузловой сборки автотехники ведущими российскими автопроизводителями марок "КАМАЗ", "ГАЗ" и "УАЗ", а также проекты в нефтегазовой сфере.

Одна из ключевых статей российского экспорта во Вьетнам, который в прошлом году вырос почти на 40 процентов, — зерновые культуры. Вьетнам является одним из ведущих импортеров российской пшеницы. По данным Центра оценки качества зерна, с начала 2018-2019 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2018 года) по 23 октября Вьетнам закупил 1,2 миллиона тонн пшеницы из России; страна занимает третье место по поставкам после Египта и Турции.

Между тем в конце октября Россельхознадзор получил от Вьетнама новые претензии к фитосанитарному состоянию российской пшеницы. Ранее Ханой проинформировал Москву, что с 1 ноября 2018 года при поступлении в страну российской пшеницы с семенами полевого бодяка партии будут возвращены.

В этой связи Россельхознадзор потребовал от участников зернового рынка принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить введения вьетнамскими властями полного запрета на импорт российского зерна. Не исключено, что эта тема также будет поднята на переговорах.

ВТС

В Москве рассчитывают, что визит Медведева даст дополнительный импульс сотрудничеству с Вьетнамом и в сфере ВТС.

"Особое место в структуре российско-вьетнамских межгосударственных отношений занимает военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в области обороны и безопасности. Новое перспективное направление – международная информационная безопасность", — отметили в правительстве РФ.

Ранее представитель корпорации "Ростех" Виктор Кладов рассказал в интервью РИА Новости, что Россия уже поставила во Вьетнам большую часть танков Т-90С и Т-90СК. Контракт на поставку 64 этих танков был заключен в 2016 году со сроком реализации в 2019 году.