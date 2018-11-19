МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин посетит Турцию в понедельник.

Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Турции.

История межгосударственных российско-турецких отношений насчитывает свыше пяти веков (историки ведут отсчет от послания князя Ивана III по вопросам морской торговли, направленного 30 августа 1492 года османскому султану Баязиду II). Посольство Российской империи в Стамбуле на постоянной основе открылось в 1701 году. Дипломатические отношения между РСФСР (СССР) и Турецкой Республикой установлены 2 июня 1920 года.

Базовым документом современных российско-турецких отношений является Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики 1992 года.

В декабре 2004 года президент России Владимир Путин посетил Турцию с официальным визитом – это стал первый за 30 лет официальный визит в Турцию главы российского государства. По его итогам лидерами двух стран была принята Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

Последующие годы характеризовались интенсивным развитием политических и экономических связей.

7 февраля 2014 года Реджеп Тайип Эрдоган, занимавший в то время пост премьер-министра Турции, посетил Сочи. На полях церемонии открытия зимних Олимпийских игр он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

23 сентября 2015 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил однодневный рабочий визит в Москву, во время которого провел переговоры с президентом России и принял участие в открытии нового комплекса Московской соборной мечети.

16 ноября 2015 года лидеры двух стран провели двустороннюю встречу на полях саммита стран G20 в Анталье.

Отношения России и Турции кардинально испортились вследствие уничтожения ВВС Турции российского военного самолета в воздушном пространстве Сирии 24 ноября 2015 года. Семь месяцев двусторонние связи были фактически заморожены. В июне 2016 года президент Турции в послании президенту Российской Федерации выразил заинтересованность в нормализации отношений и принес извинения в связи с гибелью российского пилота. 29 июня после телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом был запущен процесс поэтапного восстановления двусторонних отношений. В развитие достигнутых договоренностей министры иностранных дел двух стран провели 1 июля рабочую встречу в Сочи.

9 августа 2016 года в Санкт-Петербурге прошла первая после кризиса в двусторонних отношениях встреча президентов России и Турции. По ее итогам Путин и Эрдоган заявили о готовности восстановить сотрудничество по всем направлениям.

В 2016 году лидеры двух стран также встречались 3 сентября в преддверии саммита "Группы двадцати" в китайском городе Ханчжоу и 10 октября на полях Мирового энергетического конгресса в Стамбуле.

5-7 декабря 2016 года состоялся рабочий визит премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Россию. В ходе визита он провел переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым и был принят президентом Владимиром Путиным.

В 2017 году президент Турции трижды посещал Россию с рабочим визитом: 10 марта, 3 мая и 13 ноября. Владимир Путин дважды посещал Турцию с рабочим визитом: 28 сентября и 11 декабря.

Лидеры двух стран также провели краткие переговоры 14 мая в кулуарах форума "Один пояс — один путь" в Пекине (КНР) и 8 июля на полях саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия).

3-4 апреля 2018 года президент России Владимир Путин посетил с визитом Турцию. 3 апреля президенты России и Турции дали старт строительству первого энергоблока АЭС "Аккую" и приняли участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией.

4 апреля Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани провели трехстороннюю встречу глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

9 июля 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствовал на торжественной церемонии вступления Реджепа Тайипа Эрдогана в должность президента Турции.

26 июля в Йоханнесбурге (ЮАР) на полях саммита БРИКС состоялась очередная встреча Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

7 сентября в Тегеране (Иран) Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани провели третью трехстороннюю встречу глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Лидеры России и Турции также провели двустороннюю встречу.

17 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Сочи с рабочим визитом. Путин и Эрдоган в ходе беседы в узком составе и переговоров с участием членов делегаций обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику сирийского урегулирования. По итогам переговоров лидеров министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб.

27 октября президент России Владимир Путин посетил Турцию с рабочим визитом. В Стамбуле президент принял участие во встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции. Кроме того, состоялась двусторонняя встреча Путина и Эрдогана.

В рамках сирийского урегулирования Турция, Россия и Иран инициировали астанинский процесс, Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, тем самым создав условия для активизации процесса политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН. Среди других международных вопросов традиционно большое внимание уделяется положению на Ближнем Востоке, в Закавказье и Центральной Азии, на Украине и вокруг нее.

Активный диалог поддерживается по линии внешнеполитических ведомств.

14 марта 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели VI заседание Российско-Турецкой совместной группы стратегического планирования.

Очередная двусторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла 28 апреля в Москве.

2 августа Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели встречу на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Сингапуре.

13-14 августа Сергей Лавров посетил Анкару с рабочим визитом. Он выступил на ежегодном совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях, а также провел переговоры с турецким коллегой.

24 августа министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил Москву с кратким рабочим визитом. Он был принят президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече также присутствовали министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и руководитель Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан.

27 сентября на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась министерская встреча в астанинском формате Россия — Иран — Турция.

Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в Идлибе и перспективы запуска политического процесса в Сирии.

Поддерживаются межпарламентские связи, контакты между министерствами и ведомствами двух стран.

Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров России. По итогам 2017 года двусторонний товарооборот увеличился более, чем на 37%, составив 21,6 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 18,2 миллиарда долларов и импорт – 3,4 миллиарда долларов.

За январь-сентябрь 2018 года объем внешней торговли России и Турции составил 19,3 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 16,3 миллиарда долларов и импорта – 3,02 миллиарда долларов.

В структуре российского экспорта традиционно преобладают энергоносители, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, в структуре импорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь.

Развивается энергетическое партнерство, являющееся прочным фундаментом сотрудничества двух стран, в первую очередь, в газовой сфере. Россия на протяжении многих лет является надежным ведущим поставщиком природного газа в Турцию, обеспечивая более половины ее потребностей в этом виде топлива. Поставки осуществляются в соответствии с долгосрочными контрактами по газопроводам "Голубой поток" и Трансбалканский.

В 2017 году на турецкий рынок было поставлено 29 миллиардов кубометров газа, что на 17,3% больше, чем в 2016 году.

В октябре 2016 года было подписано межправительственное соглашение по проекту строительства нового газопровода из России в Турцию "Турецкий поток", которое предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок на турецкий рынок, другая — для транзита через Турцию в европейские страны. Начать поставки газа планируется в конце 2019 года.

Развивается сотрудничество в сфере атомной энергетики в рамках реализации крупнейшего совместного проекта по сооружению российскими специалистами атомной электростанции (АЭС) "Аккую". Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году.

12 сентября 2017 года Москва и Анкара подписали контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400. Детали соглашения не приводились из-за "специфики и чувствительности темы". Министр обороны Турции в октябре 2018 года сообщил, что установка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года. С 1 мая 2018 года Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн в год.

Одним из развивающихся направлений экономического взаимодействия двух стран является инвестиционное сотрудничество. В настоящее время встречные капиталовложения России и Турции составляют более 10 миллиардов долларов с каждой стороны. Турция, в частности, инвестирует в лесообрабатывающую промышленность, производство стекла и текстиля. Российские компании, в свою очередь, заинтересованы в развитии турецкой инфраструктуры, связанной с энергопотреблением.

Возобновлена деятельность Смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Очередное 15-е заседание состоялось 21 октября 2017 года в Казани.

Начатый в середине 2016 года процесс нормализации двусторонних отношений позволил также снять запрет на продажу туристических туров в Турцию, позднее было принято постановление правительства РФ, позволяющее возобновить чартерные воздушные перевозки с Турцией.

Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном сайте Федерального агентства по туризму, в 2017 году Турцию посетило 4,52 миллиона россиян.

По информации ассоциации туроператоров России, по итогам девяти месяцев 2018 года Турцию посетили 5,12 миллиона туристов из РФ. Это на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года, и на 8,9% больше, чем российский турпоток в Турцию за весь 2017 год.

В 2019 году Россия и Турция планируют провести перекрестные Годы культуры и туризма.