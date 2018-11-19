БРЮССЕЛЬ, 19 ноя /ПРАЙМ/, Мария Князева. Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) продолжит обсуждать вопрос создания бюджета стран еврозоны, региона, который входит в состав Евросоюза и применяет единую валюту евро, сказал глава Еврогруппы Марио Сентено.

Исходя из его слов, окончательное решение по этой теме еще впереди.

"Этот вопрос останется на повестке дня", — сказал он на пресс-конференции после внеочередного заседания совета министров, где рассматривалась идея бюджета еврозоны.

Франция и Германия представили совместное предложение по архитектуре возможного будущего бюджета еврозоны. Как сообщил на отдельной пресс-конференции министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, бюджет еврозоны предлагается создать внутри бюджета ЕС, однако все решения по ресурсам и расходам следует принимать странам еврозоны. Основной ролью бюджета может стать финансирование инноваций и исследований в регионе единой валюты. Он также должен иметь функцию стабилизации, сейчас эта тема обсуждается. Исходя из слов министра, бюджет еврозоны может быть внедрен с 2021 года. С этого же года начинается отсчет очередного семилетнего финансового плана ЕС, на основе которого составляются ежегодные бюджеты союза.

"Министры приветствовали этот вклад, это важное дополнение к нашим дискуссиям, которые начались на основе предложений Еврокомиссии некоторое время назад", — отметил Сентено.

Со своей стороны еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси отметил, что дискуссия на совете по вопросу создания бюджета еврозоны была хорошей.

"Мы считаем это франко-германское предложение очень важным шагом в сторону (достижения) договоренности", — добавил представитель ЕК.

Следующая встреча Еврогруппы запланирована на 3 декабря, сказал Московиси.

Еврозона в настоящее время объединяет 19 из 28 стран Евросоюза.