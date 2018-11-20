МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. РЖД разработали концепт высокоскоростного поезда для России, сообщили РИА Новости в "Скоростных магистралях" ("дочка" РЖД, курирует проект ВСМ).

Салоны поезда для ВСМ будут выполнены в бежевом, зеленом и красных тонах. Кресла выдвигаются.

Сейчас в России нет ВСМ. Первым проектом должна стать Москва-Казань, стоимость которой составляет около 1,7 триллиона рублей. Ее пилотным участком планируется Москва-Гороховец (Владимирская область) — оценивается в 621,5 миллиарда рублей.