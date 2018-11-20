БРЮССЕЛЬ, 20 ноя /ПРАЙМ/. Евросоюз предварительно согласовал новые правила по оценке прямых иностранных инвестиций на предмет влияния на безопасность и общественный порядок, эта договоренность еще должна пройти одобрение отдельно Советом ЕС и Европарламентом, говорится в сообщении Совета стран ЕС.

Представители Европарламента, Еврокомиссии и Совета "достигли сегодня предварительного соглашения" по правилам Евросоюза по "проверке прямых иностранных инвестиций", в связи с чем, "ЕС в скором времени сможет координировать оценку инвестиций из третьих стран в стратегические сектора для проверки, что они не угрожают безопасности или общественному порядку", говорится в пресс-релизе Совета.

"Это важный этап в процессе, который мы запустили лишь год назад для защиты важнейших технологий и инфраструктуры в Европе… Во все более взаимосвязанном и взаимозависимом мире нам нужны способы защиты нашей коллективной безопасности одновременно с сохранением Европы открытой для бизнеса", — цитирует пресс-служба Еврокомиссии слова еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем.

ЕК отмечает, что прямые иностранные инвестиции поддерживают экономический рост, инновации и занятость, однако в некоторых случаях иностранные инвесторы могут стремиться приобрести стратегические активы, которые позволят им контролировать или влиять на европейские компании, деятельность которых является весьма важной для безопасности и общественного порядка в ЕС и его странах-членах.

Новые правила, согласно сообщению Еврокомиссии, создают механизм сотрудничества, где страны ЕС и Еврокомиссия смогут обмениваться информацией и поднимать конкретные вопросы. Они позволят Еврокомиссии предоставлять свое мнение странам ЕС тогда, когда она сочтет, что инвестиции, будь то запланированные или уже совершенные, могут повлиять на безопасность или общественный порядок в одной или нескольких странах союза, отмечает Совет ЕС.

Документ также предполагает, что государства ЕС должны будут информировать друг друга и Еврокомиссию о любых прямых иностранных инвестициях, которые проходят проверку со стороны их национальных властей. По запросу они также должны будут предоставлять определенную информацию, такую как, к примеру, структура собственности иностранного инвестора.

В настоящее время порядка половины стран ЕС располагают законодательством, позволяющим им оценивать прямые иностранные инвестиции. На основе правил, предварительно согласованных во вторник, государства ЕС сохранят возможность оценивать и блокировать такие вложения по причинам, связанным с безопасностью и общественным порядком, сообщает Совет.

Новые правила, как отмечает ЕК, не затронут возможности государств союза сохранять свои существующие механизмы оценки инвестиций, принимать новые или не иметь подобных национальных механизмов.

"Страны ЕС сохраняют за собой последнее слово о том, должна ли быть разрешена определенная операция на их территории или нет", — говорится в релизе комиссии.