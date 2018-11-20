МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко и глава Счетной палаты Алексей Кудрин 23 ноября представят сенаторам поправки в бюджет текущего года, а также федеральный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, сообщает сайт СФ.

Комитет Совфеда по бюджету в среду рассмотрит оба документа.

Госдума 20 ноября приняла во втором чтении поправки в федеральный бюджет РФ на 2018 год, увеличивающие его профицит до 2,1% с 0,5% ВВП. Третье чтение запланировано на 21 ноября.

Законопроект увеличивает доходы бюджета на 1 триллион 874,7 миллиарда рублей — до 18 триллионов 947,6 миллиарда рублей, в основном за счет роста нефтегазовых доходов — на 1 триллион 582,2 миллиарда рублей. Одновременно объем расходов увеличивается на 217,7 миллиарда рублей — до 16 триллионов 808,8 миллиарда рублей. В результате профицит составит 2 триллиона 138,7 миллиарда рублей, или 2,1% ВВП. Помимо увеличения расходов перераспределяются сэкономленные средства в объеме 131,7 миллиарда рублей.

Доходы бюджета РФ в 2019 году устанавливаются на уровне 19,969 триллиона рублей, расходы — 18,037 триллиона рублей, профицит составит 1,932 триллиона рублей, или 1,8% ВВП. Бюджет сформирован исходя из прогноза ВВП 105,82 триллиона рублей, инфляции — не выше 4,3%. В следующие два года предполагается постепенный рост как доходов бюджета, так и расходов, причем профицит будет сокращаться.

На 2020 год доходы закладываются в объеме 20,219 триллиона рублей, расходы — 18,994 триллиона рублей, профицит — 1,224 триллиона рублей (1,1% ВВП). В 2021 году ожидаются доходы в 20,978 триллиона рублей, расходы в 20,026 триллиона рублей и, соответственно, профицит в 952 миллиарда рублей (0,8% ВВП). ВВП на эти годы прогнозируется в объеме 110,732 триллиона и 118,409 триллиона рублей, инфляция — не выше 3,8% и 4%.

Согласно бюджетному правилу, дополнительные нефтегазовые доходы пойдут в резервы, а именно в Фонд национального благосостояния. В 2019 году дополнительными будут считаться доходы от цены нефти Urals свыше 41,6 доллара за баррель, они ожидаются в 3,369 триллиона рублей.