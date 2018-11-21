МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Мосгорсуд в среду рассмотрит апелляционную жалобу на продление ареста владельцу группы компаний "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду, обвиняемым в мошенничестве и создании организованной преступной группы, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 14.15.

В начале ноября Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, просившего до 5 февраля 2019 года продлить меру пресечения в виде заключения под стражу братьям Магомедовым, а также главе входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артуру Максидову.

Последнего обвиняют в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества. Следователь по делу 1 ноября рассказала про еще один эпизод, который вменяется Максидову, — о хищении 300 миллионов рублей на строительстве автодороги "Чуйский тракт".

Братья Магомедовы были арестованы в конце марта в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными фигуранты дела себя не считают.

Следствие полагает, что обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года в Москве. По данным следствия, сообщество возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма".

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (2017 год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.