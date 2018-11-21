БЕЛГРАД, 21 ноя /ПРАЙМ/. Президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета национальной безопасности вечером в среду призвал косовско-албанcкое руководство отказаться от резкого поднятия таможенных пошлин, ставшего фактическим "запретом на торговлю".

Правительство самопровозглашенной республики Косово ввело на заседании в среду таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, а также запретило к поставкам все товары, не маркированные по правилам самопровозглашенной республики с символикой Косово.

По словам Вучича, речь идет "о фактическом запрете на торговлю в XXI веке", что является "нецивилизованным поступком и нерациональным и неразумным решением". Он указал, что проблемы возникнут и с поставкой лекарств косовским сербам и с инвестиционными проектами Белграда в крае. При этом президент Сербии подчеркнул, что Белград не будет отвечать аналогичными мерами.

"Прошу вас, отзовите свое решение, сядем и будем разговаривать, мы должны достичь договора и компромисса. Вам нужно договориться с нами, вам не помогут ни американцы, никто другой", — обратился Вучич к властям Косово во время пресс-конференции.

По его словам, "катастрофические меры Приштины" отразятся и на благополучии косовско-албанского населения, в первую очередь, подорожанием и нехваткой товаров.

Вучич также назначил на четверг встречу в Белграде с лидерами косовских сербов.

Ранее он заявил национальному телевидению РТС, что целями Приштины могут быть давление на Белград с целью признания косовской независимости, вытеснение сербов из Косово и Метохии, давление на международные органы с целью получения либерализации визового режима с ЕС, а также дестабилизация Балканского региона.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.