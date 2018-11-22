МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы рассмотрит в четверг дело о банкротстве московской компании украинского олигарха Дмитрия Фирташа "Титановые инвестиции", которая контролирует предприятие "Крымский титан".

На предыдущем заседании 9 октября временный управляющий Василий Кузьменко сообщил, что не было проведено первое собрание кредиторов и не был подготовлен анализ финансового состояния должника. Он просил суд отложить рассмотрение дела по существу. Арбитраж Москвы 18 октября по заявлению "Титановых инвестиций" отстранил Кузьменко от обязанностей временного управляющего. Суд посчитал его виновным в затягивании процесса, а также признал фактически аффилированным с одним из основных кредиторов – банком ВТБ.

Суд пока не разрешил ходатайства администрации города Армянска, где находится завод "Крымский титан", о привлечении ее к делу в статусе третьего лица и о проведении процедуры банкротства "Титановых инвестиций" с учетом того, что их структурное подразделение "Крымский титан" является градообразующим предприятием. Согласно представленной в суд справке, на заводе работают 3772 человека (39% жителей) при общей численности занятых в городе 9614 человек. Закон о банкротстве наделяет статусом градообразующих предприятия, на которых трудятся не менее 25% работающего населения.

Банкротство градообразующих предприятий проходит с особенностями, в частности предусмотрена возможность введения процедур финансового оздоровления по просьбе публичного образования и под его поручительство. Кроме того, закон при банкротстве такого предприятия и реализации его имущества предусматривает гарантии сохранения 50% рабочих мест на срок до трех лет.

Начальную процедуру банкротства — наблюдение — арбитраж Москвы ввел в феврале по заявлению ВТБ. Суд включил тогда задолженность перед банком в размере около 2,5 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов "Титановых инвестиций". Представители ВТБ, других кредиторов и Кузьменко ранее заявляли в суде, что после анализа финансового состояния компании вполне возможен переход не к конкурсному производству, а к одной из процедур, подразумевающих финансовое оздоровление, — внешнему управлению или мировому соглашению.

Завод "Крымский титан" расположен в Армянске в нескольких километрах от границы с Украиной. Продукция завода — диоксид титана — используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами, а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев. Кроме того, завод производит удобрения. В конце лета на заводе произошел химический выброс. Осенью работа завода приостанавливалась, в Армянске вводился режим чрезвычайной ситуации.