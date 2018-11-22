КИЕВ, 22 ноя /ПРАЙМ/. Парламент Украины в четверг планирует принять в целом государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП и инфляцией на уровне 7,4%. Впервые за многие годы депутаты могут принять главный финансовый документ вовремя, до 1 декабря, что предусмотрено бюджетным кодексом страны.

Украинский премьер Владимир Гройсман назвал документ реалистичным, полностью сбалансированным и таким, который дает уверенность в экономическом росте в будущем году. Ранее премьер призывал депутатов в четверг утвердить бюджет в окончательном чтении. По его словам, критически важно принять госбюджет до 1 декабря, чтобы обеспечить экономическую стабильность в стране, в том числе за счет кредитов ЕС и МВФ.

Ряд оппозиционных фракций Верховной рады раскритиковали проект главного финансового документа и заявили, что не будут за него голосовать. По мнению депутатов, проект госбюджета на 2019 год предусматривает повышение тарифов, углубление бедности и долговой зависимости Украины.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Принятый Верховной радой 18 октября в первом чтении проект государственного бюджета на 2019 год предусматривал рост ВВП на уровне 3%. В бюджете-2019 расходы на оборону и безопасность заложены на уровне 5,3% ВВП, или около 7,5 миллиарда долларов.

Согласно документу, проект бюджета рассчитан исходя из курса 29,4 гривны за доллар. На сегодняшний день курс Нацбанка Украины составляет 27,76 гривны за доллар.

Минимальная зарплата вырастет на 12% и составит 4,173 тысячи гривен (около 149 долларов). Прожиточный минимум на Украине в 2019 году вырастет на 9,4% и к концу года составит 2,27 тысячи гривен (около 72 долларов).

С целью обеспечения надлежащей социальной защиты каждого гражданина Украины в 2019 году прожиточный минимум будет повышаться в соответствии с прогнозным индексом потребительских цен на 2019 год. Рост размеров прожиточного минимума будет происходить с 1 июля и 1 декабря соответствующего года.

В частности, проект госбюджета на следующий год предусматривает прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2019 года — 1853 гривны (около 66 долларов), с 1 июля — 1936 гривен (около 69 долларов), с 1 декабря — 2027 гривен (около 72 долларов).

В документе отмечается, что власти Украины в 2019 году намерены привлечь кредиты на сумму около 12,3 миллиарда долларов, из них 5,1 миллиарда — на внешних рынках. В том числе власти намерены разместить на внешнем долговом рынке еврооблигации на 102,9 миллиарда гривен (около 3,6 миллиарда долларов).

Минфин накануне заявил, что в доработанном проекте ко второму чтению сохранено финансирование всех приоритетных направлений, в частности, финансирование вооруженных сил, ремонт дорог, медицинской и образовательной реформ.

В УГОДУ МВФ

Принятие сбалансированного бюджета на 2019 год также является одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

"Как только бюджет будет принят, в тех предложениях и рекомендациях, в тех макропоказателях, доходах и расходах, которые согласованы с нашими международными партнерами, транш МВФ будет выделен сразу же", — сказала представитель президента Петра Порошенко в Раде Ирина Луценко.

Гройсман 19 октября сообщил, что Киев и МВФ в результате переговоров договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины по новому кредитному займу на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов.

Представитель МВФ Джерри Райс ранее заявлял, что новая программа финансовой помощи Украине пройдет через одобрение совета директоров фонда до конца этого года. По его словам, именно для того, чтобы помочь Украине в приведении ее законодательства и бюджета на следующий год в соответствие с основными принципами программы, в Киев была направлена небольшая группа сотрудников МВФ.

ОППОЗИЦИЯ КРИТИКУЕТ ДОКУМЕНТ

Фракция "Оппозиционный блок" в парламенте считает, что проект государственного бюджета на 2019 год продолжает худшие традиции бюджетов предыдущих лет и еще глубже загоняет население в бедность.

"Мы будем голосовать против этого очередного бюджета полицейского государства с нищими людьми. Если кратко, то власть планирует: оскорбительное "повышение" минимальной зарплаты на 15 гривен за день, а пенсии – на четыре гривны за день, которое будет съедено ростом цен, а также дальнейший рост тарифов и сокращение субсидий. Я никогда такое не поддерживал и не поддержу и сейчас, несмотря на прессинг власти", — заявил сопредседатель фракции Александр Вилкул.

По его словам, "Оппозиционный блок" подал пакет правок в госбюджет-2019, но ни одна из них властью не была учтена.

Предложенный кабмином документ также раскритиковала оппозиционная фракция "Батькивщина". Ее лидер Юлия Тимошенко считает, что представленный документ предусматривает повышение тарифов, углубление бедности и долговой зависимости, а потому должно быть кардинально пересмотрен. "Батькивщина" также не намерена голосовать за этот документ.

"Каждый проект бюджета, который подается правительством (Петра) Порошенко за последние четыре года, является концентрированным воплощением коррупции, которую президент возглавляет. И бюджет на следующий год — не исключение", — заявила Тимошенко.

По ее словам, 32% бюджета направляется на большую финансовую пирамиду, которая называется "долги государства Украина". Она добавила, что в условиях безумного повышения тарифов еще на 23% уменьшаются субсидии для украинских семей.

"Замораживаются пенсии и зарплаты. И есть еще множество "приятных" коррупционных расходов, которые раздает сейчас Порошенко и его правительство депутатам, чтобы они за это дерьмо, которое назвали проектом бюджета на 2019 год, голосовали ", — возмутилась Тимошенко.

Лидер партии напомнила, что команда "Батькивщины" уже четыре с половиной года не голосует за такие бюджеты "бедности и стагнации". "Все, кто проголосует за проект бюджета на следующий год, являются сообщниками и в коррупции, и в издевательстве над украинской нацией", — добавила она.

ПОРОШЕНКО ГРОЗИТСЯ НЕ ПОДПИСАТЬ БЮДЖЕТ

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что не подпишет закон о государственном бюджете на 2019 год, если Верховная рада не учтет в нем полное обеспечение украинцев субсидиями в связи с повышением цен на газ для населения.

"Сейчас надо на 100% обеспечить субсидиями тех, кто в них реально нуждается, и это не просто мой призыв, а принципиальная позиция относительно формирования бюджета ко второму чтению. Если этой позиции не будет в бюджете, если не учтут позицию бюджета при подготовке в парламенте, я бюджет этот не подпишу", — сказал Порошенко на заседании Совета регионального развития.

Ранее украинский премьер сообщил, что в проекте бюджета на 2019 год предусмотрено почти 2 миллиарда долларов на субсидии для населения, и выразил уверенность, что этих средств хватит, чтобы поддержать малоимущие семьи. Он также поручил министерству социальной политики обеспечить предоставление субсидий из-за повышения цены на газ, в таких субсидиях нуждаются около 7 миллионов домохозяйств.

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.