РИМ, 22 ноя /ПРАЙМ/, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в четверг в палате депутатов национального парламента с сообщением о ситуации вокруг проекта госбюджета на 2019 год, который накануне повторно отклонила Европейская комиссия (ЕК), сделал упор на необходимости обеспечить экономический рост, что не согласуется с требованиями жесткой экономии со стороны ЕК.

Конте сообщил, что правительство намерено вскоре направить в ЕК взвешенный и аргументированный ответ на критику, чтобы разъяснить свои планы и решения. "Мы подробно разберем эффект от нашего маневра по экономическому росту. Речь идет об ускорении инвестиций и переформулированию в парламенте некоторых мер, способных усилить положительный эффект для роста", — заявил премьер.

"Мы объясним (ЕК), что не приняли их рекомендации по структурной регулировке, потому что они не согласуются с конъюнктурой нашей экономики и нашим планом экономической политики, более ориентированным на рост, а не на жесткую экономию", — заявил Конте. Эти слова премьер-министра были встречены бурными аплодисментами большинства депутатов.

В то же время Конте указал, что основные линии экономической политики Рима соответствуют рекомендациям, которые ранее дал Италии Совет по экономическим и финансовым вопросам (Экофин), в том числе относительно "строгого мониторинга за расходами в целях полного соблюдения соотношения между дефицитом госбюджета и ВВП".

Фактически Конте ясно дал понять, что правительство Италии не намерено отказываться от своей экономической стратегии и от основных параметров госбюджета на 2019 год, включая темпы роста ВВП и размер дефицита бюджета. При этом он выразил надежду на то, что Экофин воспримет аргументы Рима и не станет поддерживать решение о применении в отношении Италии так называемой процедуры чрезмерного дефицита бюджета в части госдолга.

Однако, если министры финансов стран ЕС все-таки поддержит позицию ЕК и решат прибегнуть к данной процедуре, Рим запросит "значительно более длительных сроков" для ее осуществления. "Это время понадобится нам, чтобы позволить экономическому маневру оказать эффект в целях роста и благодаря этому сократить государственный долг", — подчеркнул Конте.

В среду после известия об отклонении ЕК проекта госбюджета Италии Конте выразил надежду на конструктивный обмен мнениями по данному вопросу с главой комиссии Жан-Клодом Юнкером. Встреча политиков состоится в субботу вечером в Брюсселе.

Совет министров Италии 13 ноября принял решение не изменять основные параметры госбюджета на 2019 год, несмотря на то что 23 октября ЕК отклонила данный документ, дав Риму три недели на его доработку. Правительство постановило сохранить все основные позиции, заложенные в госбюджет.

В среду ЕК повторно отклонила этот документ, указав, что он предполагает отход от ранее начатых реформ, в частности в области пенсионного обеспечения. В этой связи еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил, что Италия не выполняет критерии ЕС по долгу, и поэтому ЕК считает оправданным введение в отношении страны так называемой процедуры чрезмерного дефицита бюджета (EDP) в части госдолга. При этом Московиси подчеркнул, что пока это не означает запуска данной процедуры.