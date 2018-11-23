МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин в Ялте проведет расширенное заседание президиума Госсовета по реализации майского указа с участием руководителей регионов, сообщил накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Завтра (в пятницу) президент работает в Крыму, в гостинице "Мрия", он проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам выполнения задач, обозначенных президентом в его майском указе. Тема важная, вы знаете, что эту тему президент неоднократно обсуждал с правительством, но предметного обсуждения с руководителями регионов еще не было. Вот как раз завтра оно и состоится", — сказал Песков журналистам в четверг.

НОВЫЙ ФОРМАТ

Пресс-служба Кремля анонсировала, что совещание пройдет в новом формате, который, по словам Пескова, "обещает быть весьма интересным".

Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, предполагается, что диалог Путина с губернаторами будет неформальный. Сообщается, что в ходе обсуждения участниками будут выработаны предложения по конкретным мерам, позволяющим наладить эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач.

Этому совещанию предшествовало заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое Путин провел 24 октября, а также серия совещаний в правительстве и различных ведомствах.

По итогам заседания совета в конце октября Путин поручил правительству РФ привести национальные проекты в соответствие с ключевыми параметрами, обратив особое внимание на необходимость определения конкретных способов, этапов и методов выполнения задач и достижения поставленных целей и показателей. Согласно тексту протокола, кабмину необходимо принять меры по финансовому обеспечению достижения предусмотренных национальными проектами целей и целевых показателей, а также обеспечить участие госкорпораций и компаний с государственным участием в реализации нацпроектов.

Также он рекомендовал государственной корпорации "Внешэкономбанк" обеспечить координацию участия институтов развития в реализации национальных проектов.

В преддверии заседания в Крыму рабочая группа Госсовета на своем заседании раскритиковала нацпроекты "Демография" и "Здравоохранение", пишет "Коммерсант". Издание отмечает, что по мнению экспертов, несмотря на высокую стоимость, они используют некорректные показатели для определения целей, не учитывают региональной специфики рождаемости и смертности населения и в части мероприятий не обеспечены достаточным бюджетом.

Так, газета указывает, что нацпроект "Демография" является самым дорогим из всех, его реализация с 2019 по 2024 год обойдется федеральному бюджету в 1,6 триллиона рублей. Такой объем расходов, по мнению экспертов, может спровоцировать "социальную напряженность" после 2024 года в случае сокращения объемов поддержки населения.

ДВЕНАДЦАТЬ НАЦПРОЕКТОВ

Путин в мае этого года подписал указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет. Для его реализации потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил Основные направления деятельности правительства России (ОНДП) до 2024 года. Согласно ему, работа всех министерств концентрируется на национальных целях развития, которые заложены в новом майском указе, а также на реализации 12 нацпроектов.

На развитие национальных проектов, развитие инфраструктуры предусмотрено в ближайшие три года 5,63 триллиона рублей в проекте федерального бюджета. Самая значительная статья расходов связана с развитием социальной сферы, а именно с проектами в сфере здравоохранения, демографии, образования, науки, экологии, жилищного строительства, комфортной городской среды, создания современной транспортной и энергетической инфраструктуры.

Кроме того, предполагается, что 845 миллиардов рублей направляется на развитие цифровой экономики, поддержку малого и среднего бизнеса, а также на расширение несырьевого экспорта.