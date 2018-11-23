МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Администрация США пытается убедить провайдеров беспроводной связи и интернета в ряде союзных стран отказаться от оборудования китайской компании Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам собеседников издания, обеспокоенность США вызывает, в частности, безопасность американских военных баз в Германии, Италии и Японии, провайдеры которой широко используют продукцию Huawei.

Сообщается, что Вашингтон уже уведомил о своих опасениях правительства и руководство телекоммуникационных компаний в соответствующих странах. В качестве дополнительных мер поощрения США также рассматривают возможность финансовой помощи программам развития телекоммуникационных систем в государствах, отказавшихся от оборудования китайского производства.

Еще в феврале высокопоставленные представители ЦРУ, АНБ, ФБР и разведуправления Пентагона дали показания в сенатской комиссии по разведке, заявив, что смартфоны китайских производителей несут риск для безопасности американских покупателей.

В частности глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что компания, подотчетная иностранному правительству, по мере усиления позиций в телекоммуникационной сети США получает возможность "изменить или украсть информацию", а также "вести скрытый шпионаж".

Тогда в Huawei заявили, что компания работает в 170 странах мира и имеет доверие правительств и пользователей.