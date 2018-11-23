МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать в ходе торгов пятницы, при этом цена на нефть марки Brent впервые с 27 октября 2017 года опустилась ниже 59 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.57 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,19%, до 59,35 доллара за баррель, ранее в ходе торгов показатель достигал 58,95 доллара. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 6,17%, до 51,26 доллара за баррель.