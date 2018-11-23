МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Минтруд проанализирует все замечания экспертного совета при правительстве по программе переобучения граждан предпенсионного возраста, при этом государство не гарантирует рабочие места, а только оказывает помощь в трудоустройстве, заявила РИА Новости замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова.

Ранее издание РБК сообщило, что экспертный совет при правительстве проанализировал проект программы Минтруда по переобучению лиц предпенсионного возраста. Среди ее недостатков эксперты выделили отсутствие ключевого показателя эффективности и прогноза доступности рабочих мест для пожилых.

"Государство оказывает помощь в трудоустройстве, мы не гарантируем рабочие места, это независимо от возраста. Есть государственная служба занятости, есть система сбора информации, вакансии. Их будут подбирать исходя из конкретных знаний, умений, образования человека, опыта работы. Где-то он будет как наставник, где-то будет очень востребован со своей профессией, поэтому мы планируем систему подготовки, дообучение, определяем, каких компетенций не хватает человеку", — рассказала Ельцова.

"Конечно, то, что можно будет уточнить, мы уточним, все предложения экспертов внимательно смотрим, но в принципе это специализированные меры, которых не было, и которые специально для этой группы работников — адаптация на рынке труда и помощь. Замечания экспертов будут рассмотрены и по возможности будут учтены", — резюмировала замминистра.