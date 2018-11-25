ХАБАРОВСК, 25 ноя /ПРАЙМ/. Социальные контракты для безработных необходимо вводить в России, что поможет в борьбе с бедностью, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в воскресенье в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1".

Он отметил, что за последние шесть лет в России число бедных увеличилось на 3 миллиона и достигло почти 20 миллионов человек. По его мнению, уровень бедности можно существенно снизить.

"Нужно вводить социальные контракты. Если у вас в районе, городе — бедные, им нужно предложить минимально оплачиваемые ставки, чтобы не просто дома сидели и получали пособие по безработице. Общественные работы для невысокой квалификации должны быть, путь получают свои 10-15-20 тысяч рублей, все-таки это не просто пособие по безработице. Нужно в пределах 10 миллиардов рублей на это", — сказал Кудрин.

Он отметил, что в России повышен минимальный размер оплаты труда.

По мнению Кудрина, уровень бедности можно снизить за счет новых программ, а также поддержки многодетных семей, которые попадают в зону риска, среди таких мер, в частности, разрешение использовать средства материнского капитала не только на покупку квартиры, но и на текущие расходы для бедных семей, введение пособия на первого ребенка для семей с низким доходом.