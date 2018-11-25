ХАБАРОВСК, 25 ноя /ПРАЙМ/. Практика создания "подушки безопасности" необходима для России, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в воскресенье в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1".

"Для такой страны как наша, это обязательно. Самое главное, нам нельзя уходить в сильную зависимость от доходов от нефти, их тут же тратить, потом когда они заканчиваются, все это снова резать. Это может повлиять и на стабильность экономики и на курс, и на социальные обязательства государства", — сказал Кудрин, отвечая на вопрос ведущей о том, не пересмотрел ли он взгляд на необходимость наличия "подушки безопасности".

По его мнению, доходы от продажи государственной собственности нужно направлять не на создание "подушки безопасности", а на покрытие текущего дефицита.

"Доходы от приватизации нужно не складывать в резерв, а направлять на поддержание текущего дефицита. В период таких сложных ситуаций, как санкции, приватизацию сложно проводить масштабно. Я считаю, что можно было бы, тем не менее, делать это больше, чем сейчас", — отметил Кудрин.