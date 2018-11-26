МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. "Абрау-Дюрсо" ведет переговоры с коллегами из Китая об инвестициях в создание производства легкого шампанского и вина в КНР, заявил в интервью РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет компанией "Абрау-Дюрсо", одним из крупнейших производителей вин в России).

"На прошедшем в Шанхае импортном ЭКСПО китайцы проявляли повышенную активность к стенду российского вина, и, в том числе, "Абрау-Дюрсо". Сети хотят закупать продукцию. Сегодня мы представлены на китайском рынке незначительно. Это отдельные поставки отдельным крупным компаниям, но не системный бизнес. Сейчас они готовы закупать большие объемы", — сообщил он. Титов: РФ может компенсировать Китаю то, что он теряет в торговой войне с США

"Китайская сторона ведет разговор об инвестициях в создание производства легкого шампанского и вина (в стране — ред.)", — добавил собеседник агентства.

При этом он отметил, что пока трудно говорить об объемах экспорта, но для того чтобы выставить продукцию в сетевых магазинах даже в небольшом регионе Китая, речь должна идти о миллионах бутылок. "Будем начинать поставки с отдельных регионов", — заявил Титов.

"Важно отметить, что экспортный поток во многом повернулся вспять. Сегодня мы поставляем на китайский рынок пищевые товары, агропродукцию — различные виды растительных масел, кондитерские изделия. Во многом это, конечно, связано с курсом рубля", — добавил он.

По словам Титова, большим спросом в Китае пользуется и декоративный камень, особенно нефрит, янтарь. "Спрос был всегда, но это был в основном черный рынок. Сейчас снизили объемы провода камня через границу до 25 килограммов. Это ударит по черному рынку и увеличит объемы легального экспорта", — уверен он.