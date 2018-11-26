МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник растут более чем на 1% на укреплении ритейл-сектора в день онлайн-распродаж в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.32 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,47%, до 24643,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,52%, до 7044,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,25%, до 2665,5 пункта.

В США 27 ноября проходит "киберпонедельник" — распродажа на онлайн-площадках, во время которой компании предлагают покупателям скидки на разные товары и услуги. Эта акция проходит после "черной пятницы", которая дает старт сезону распродаж между Днем благодарения и Рождеством.

Рост интернет-продаж подстегнул удорожание акций американских ритейлеров. Так, бумаги продавца электронных товаров Best Buy дорожают на 3,15%, Amazon — на 3%, Target — на 1,6%.

Помимо этого инвесторы находятся в ожидании саммита "большой двадцатки" (G20), который состоится в Аргентине 30 ноября-1 декабря. В рамках саммита состоится встреча лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которая может повлиять на дальнейшие торговые отношения между странами. На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с КНР уже на этой встрече.