МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Минске проведет заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в пресс-службе российского правительства.

Предстоящее заседание Межправсовета станет 15-м по счету с начала работы ЕАЭС в 2015 году и третьим в текущем.

В этом году в органах ЕАЭС председательствует Россия. В 2019 году председательство перейдет к Армении.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Отмечается, что повестка дня включает общие вопросы функционирования ЕАЭС и развития отраслевых направлений сотрудничества.

Как сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько, участники заседания рассмотрят ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС в 2017-2018 годах, реализации цифровой повестки Союза, разработки проекта концепции финансового рынка Союза.

Кроме того, будут обсуждаться проекты бюджета ЕАЭС на 2019 год и соглашений об обращении различной продукции на пространстве Союза, планируется подробно остановиться на вопросах формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза, сообщил Приходько.

Члены Межправительственного совета заслушают информацию об исполнении Евразийской экономической комиссией и правительствами государств-членов поручений по совершенствованию наднационального регулирования, изучению вопроса целесообразности создания в Союзе вспомогательных органов, применению предусмотренного Договором о Союзе принципа исчерпания исключительного права на товарный знак и тарифных льгот при ввозе товаров для реализации инвестиционных проектов.

Отвечая на вопрос о переговорах по расширению состава участников ЕАЭС и, в частности, о возможности предоставления статуса наблюдателя Южной Осетии и Абхазии, Приходько заявил, что в данный момент речь о расширении Союза не идет, а основной задачей на сегодня является углубление и укрепление интеграции, в первую очередь устранение сохраняющихся барьеров и ограничений на общем рынке.

При этом, по его словам, при выстраивании отношений с третьими странами используется гибкий подход, разнообразные форматы взаимодействия.

"Если другие наши партнеры, в том числе из числа государств СНГ, проявят соответствующую заинтересованность, мы открыты для конструктивного диалога", — сказал он.