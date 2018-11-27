ВАШИНГТОН, 27 ноя /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп уверен, что Вашингтон и Пекин могут достичь более приемлемых условий сотрудничества в сфере торговли, заявил во вторник журналистам в преддверии саммита G20 в Аргентине главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

"По его мнению, есть хорошая вероятность, что более хорошие договоренности будут достигнуты, и он открыт для этого", — сказал он, комментируя предстоящую встречу лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Аргентине.

Кудлоу отметил, что для достижения соглашения надо будет решить ряд вопросов, которые есть у США в отношении Китая. В частности, это проблема кражи интеллектуальной собственности, принуждения к передаче технологий при производстве на территории КНР, высокие пошлины.

Кудлоу отметил, что США подходят к саммиту с хорошими экономическими показателями, в то время как Китай, по его словам, находится не в такой благоприятной ситуации.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал "маловероятным" то, что он примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с текущих 10% до 25%. Более того, он не исключил введения еще пошлин на продукцию на сумму 267 миллиардов долларов, даже на комплектующие для iPhone, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%.

Об этом Трамп сообщил за четыре дня до саммита "Большой двадцатки", который пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря и где ожидается его встреча с председателем Китая Си Цзиньпином. На прошлой неделе Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках этой встречи.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины еще на 250 миллиардов долларов китайского импорта в год.